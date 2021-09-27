أصدر جهاز حماية المنافسة اليوم الاثنين، قرارا حدد بموجبه ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تقدم له من قبل المتنافسين لحمايتها باعتبارها سرية ومن مهام الرقابة المنوطة قانونا بالجهاز.

وقال الجهاز في بيان خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرار الذي حمل رقم (27-2021) حدد المعلومات السرية بأنها أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها ويكون للجهاز الحق في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمتنافس.

وأضاف أن جميع المعلومات المالية والفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات العملية وأساليب تقييم التكاليف وأسرار وعمليات الانتاج ومصادر التوريد ونوعية السلعة المنتجة والمباعة والحصص السوقية وقوائم العملاء والموزعين وخطط التسويق وهياكل الأسعار والتكاليف واستراتيجية المبيعات تدخل ضمن نطاق المعلومات السرية.

وبين أن أي معلومة أو تصميم أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة والأعمال تعتبر سرا تجاريا.

وأوضح أن القرار أكد في مادته الثانية "على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجهاز والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز الحفاظ على سرية الأسرار التجارية في كل الأحوال أما الحفاظ على سرية المعلومات فتخضع للسلطة التقديرية للمدير التنفيذي بحسب كل حالة على حدة.

وذكر أن طلب الحفاظ على سرية المعلومات يقدم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وفي حال قدم الشخص معلومات للجهاز ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ على سريتها فيعتبر أنه ليس لديه أي اعتراض على الكشف عن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب.

ولفت إلى أن كل متنافس يقدم معلومة سرية إلى الجهاز يكون هو المسؤول عن طلب الحفاظ على سريتها بشكل صريح مبينا أن القرار حدد معايير تقييم المعلومة السرية.

ويخضع جهاز حماية المنافسة لاشراف وزير التجارة والصناعة ويعمل على خلق بيئة أعمال جاذبة تحفز المنافسة وتكافح الممارسات الاحتكارية وتشجع الاستثمار فضلا عن توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.