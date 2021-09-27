أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين، بالعلاقات "التاريخية الراسخة" بين بلاده والكويت، معربا عن تطلع حكومته لتعزيز علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية "الذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية".

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مدبولي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم ونائب مدير ادارة العمليات لشؤون الدول العربية عبدالله المصيبيح ومدير ادارة المكتب الفني طلال السلطان.

وأعرب مدبولي في هذا السياق عن تقديره للدور البارز الذي يؤديه الصندوق الكويتي في دعم جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية وبصفة خاصة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال ان اجمالي عدد المشروعات التي اسهم الصندوق الكويتي في تمويلها نحو 54 مشروعا بقيمة حوالي 6ر3 مليار دولار في قطاعات عدة تضمنت الصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي.

وأعرب مدبولي في الوقت ذاته عن تطلعه الى "تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة من خلال المساهمة في مشروعات تنموية جديدة".

وذكر أن المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء تأتي في اطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مضيفا أن "هذه المشروعات ساهمت بالفعل في تغيير وجه الحياة فى شبه جزيرة سيناء".

ومن جانبه نقل المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وفق البيان تحيات رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى الحكومة المصرية.

وعبر الغانم عن سعادته بزيارة مصر للمشاركة في تدشين مشروعات تنموية "تعد ثمرة التعاون المصري الكويتي لتحقيق التنمية" مستعرضا مجالات عمل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر خلال المرحلة الماضية مؤكدا حرص الصندوق الكويتي على المشاركة في مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة "بما يلبي طموحات الأشقاء فى مصر".

وذكر البيان أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط استعرضت في ذات السياق أهم محاور المشروعات المقترح مشاركة الصندوق الكويتي بها خلال الفترة المقبلة والتي روعي فيها أن تلبي أولويات التنمية التي وضعتها مصر.

ومن المقرر أن يدشن الرئيس المصري اليوم (محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر) شرقي محافظة بورسعيد التي وصفت بأنها "تعد الاضخم من نوعها علي مستوى العالم" وبطاقة انتاجية 6ر5 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا.

وسيتم نقل هذه المياه المعالجة الى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان وذلك في اطار مشروع قومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة وذلك وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان بهذا الشأن.