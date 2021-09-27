أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي، بأنه قد تم قبول 261 طالباً وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.

ويشمل هذا العدد أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأبناء وأزواج كل من (الهيئة الأكاديمية المساندة، مدرسي اللغات، أبناء العاملين بالجامعة )، أبناء وأزواج الدبلوماسيين، منح معالي وزير التعليم العالي، الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، أزواج الكويتيين، أبناء الشهداء، منح الطلبة المتفوقين، مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دولة الكويت.

كما أشار الدكتور الغربللي إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين قد تم وفقاً لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقاً لقرار مجلس الجامعة آخذاً بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول التي تنص على أنه يشترط لقبـول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهـادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محدداً فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها، وسيكون اعتماد القبول On-line من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني(http://portal.ku.edu.kw/admission)، وسداد الرسوم (10) دينار كويتي.

وختم الدكتور الغربللي تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة وتمنياته للطلبة بمسيرة دراسية موفقة.