مريم بندق

ذكرت مصادر موثوقة لـ " الأنباء" ان مجلس الوزراء يطلع في جلسته اليوم التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد خصوصا على صعيد توفير كل متطلبات الاحترازات الصحية للطلبة الذين يستأنفون الدوام حضوريا الأحب المقبل بعد عطلة قاربت 18 شهراً.

وبينت المصادر ان وزير التربية د. علي المضف سيحيط المجلس بالتجهيزات التي تمت في المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة عبر تهيئة وتجهيز المدارس وتطبيق الاشتراطات الصحية المعممة من قبل وزارة الصحة تأكيدا علي الحماية الشاملة لأبنائنا الطلبة.

وجددت المصادر التأكيد على ارتداء الكمام وغسل وتعقيم اليدين باستمرار و ترك مسافة متر واحد على الأقل لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلبة.