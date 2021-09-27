نظم ديوان الخدمة المدنية اليوم ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان (مفاتيح القيادة المتميزة) بالتعاون مع جائزة التميز الحكومي العربي بهدف تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

وقالت رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل في كلمة لها إن عقد هذه الورشة يأتي تزامنا مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في اللقاء الذي عقد مع قياديي الدولة في سبتمبر الجاري بمركز جابر الثقافي، حيث دعا خلاله القياديين إلى تقديم خطوات جادة في تغيير نمط العمل الحكومي وتحقيق برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية.

وأوضحت العقيل ان هذه الورشة جاءت لتساعد في تنفيذ توجيه سموه لقياديي الدولة من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي معززة بأفضل الممارسات في القيادة والاستراتيجيات والمنهجيات والمبادرات والخدمات الحكومية من واقع تجارب وممارسات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل أن توجيه هذه الورشة للقيادات العليا قد جاء باعتبارهم صناع القرار في الدولة ويقع على عاتقهم نشر ودعم ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية ما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين جودة ومستوى الأداء في تقديم الخدمات.

وأكدت حرص القيادات في جميع جهات الدولة على المشاركة بأعمال الورشة والذي يعكس الاهتمام الكبير منهم بتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في وضع استراتيجية واضحة والعمل على تطويرها لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التي ينتمون إليها.

هذا، وقد بلغ إجمالي المشاركين من الجهات الحكومية بالكويت في جميع الورش التي عقدت حتى اليوم عدد (738) مشاركا من مختلف الفئات الوظيفية، وتعتبر هذه الورشة ختاما للورش التي عقدت سابقا ضمن أنشطة الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي.