مريم بندق

شددت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" على ان مجلس الوزراء أحيط علماً بجميع استعدادات وزارة التربية للعودة الآمنة للطلبة واستئناف التعليم الحضوري التقليدي وعدم الحاجة إلى العودة للتعليم "Online".

من جانبها قالت مصادر مطلعة إن وزارة التربية متيقنة من خلال الاحترازات والضوابط التي وضعتها بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة من استمرارية التعليم التقليدي بكل أمان وحضور الطلبة و زيادة اقبال الذين لم تلقوا التطعيم حتى الآن على تلقي اللقاح.

وردا علي سؤال حول خطة الوزارة للتعامل مع أي طوارئ لاقدر الله، أجابت المصادر نستبعد حدوث اي طوارئ بالنظر إلى الاحترازات والضوابط التي ستطبق بدون أي استثناءات أو إلغاء اي منها ومشيرة ايضا إلى جاهزية الوزارة المتكاملة .