انخفاض كبير في أعداد الإصابات والوفيات جراء كوفيد- 19

الجرعة التنشيطية الثالثة تهدف إلى توفير أفضل سبل الحماية

ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة

حث الجهات الحكومية المكلفة بسرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع "المالية" حول ما تضمنه القرار الخاص بنضوب السيولة في الاحتياطي العام

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء

ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم والتي ستصادف يوم الأربعاء القادم

متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلدنا الحبيب الكويت

وإستذكر مجلس الوزراء ضمن هذا السياق بكل إجلال واعتزاز المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، والذي لا يزال حياً في قلوب أبناء وطنه فقد كان حاكماً عادلاً أحب وطنه حباً عميقاً وكانت رؤيته الثاقبة لمكانة دولة الكويت وتقدمها وازدهارها ماثلة أمام عينيه طوال عهده الميمون لكي يجعلها بلداً لها موقعها المميز بين دول العالم فنالت الكويت في عهده التقدير والاحترام من جميع الدول والشعوب لسياستها الحكيمة ومد يد الصداقة والعون للجميع دون تفريق، ومنحت في عهده لقباً (بلداً للإنسانية)

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج مشاركته في اجتماع الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك ممثلاً عن حضرة صاحب السمو الأمير، والتي ألقى خلالها كلمة الكويت والتي تناولت أبرز القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك جائحة كورونا وتداعياتها فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتعليم وتأثيرها السلبي خاصة على الدول التي لديها خدمات أقل بتقنية المعلومات

كما تطرق خلالها إلى القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والأوضاع في العراق وكذلك الأزمة السورية بالإضافة إلى الشأن الليبي،كما أحاط سموه المجلس بفحوى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مع رؤساء الوفود والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، والتي ما تزال تشهد انخفاضاً كبيراً ولله الحمد

كما أحاط المجلس علماً بسير حملة التطعيم في البلاد حيث جاري تقديم جرعة تنشيطية ثالثة بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد فيروس كوفيد ـ 19 والتي تشمل ثلاث فئات في المرحلة الحالية

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه للنتائج الإيجابية التي يشهدها الوضع الصحي في البلاد ، داعياً الجميع إلى مواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأخذ التطعيم ، مشيداً بالجهود المخلصة المبذولة من قبل وزارة الصحة لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومتحوراته

اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2020/2021 للفترة من (1/4/2020 - 31/3/2021) بعد الحساب الختامي، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير ربع السنوي المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء بشأن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في 31/3/2021 من واقع البيانات المدمجة ـ نظام معلومات سوق العمل

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية حول ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص بنضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة

وقد حث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بسرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار المذكور على أن تقوم وزارة المالية بمواصلة الجهود واستكمال الإجراءات ذات الصلة بالموضوع

ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن السبل الكفيلة بتوفير الحماية العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات

وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة باستمرار التنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات، وتوحيد جهود الجهات المعنية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة

والاستعانة بالآليات المناسبة التي تساهم بدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات وتلافي أية حوادث مستقبلية قد تطرأ بهذا الشأن وبما يضمن عدم تكرارها، وذلك للمدن والمناطق التي سبق وأن تضررت جراء السيول الناتجة عن الأمطار

تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن توفير الدعم اللوجستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة البناء

وأحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماعات التي تمت بين كل من (وزارة التربية، قوة الإطفاء العام، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) وتخصيص مقر مؤقت لقوة الأطفاء العام في مدينة المطلاع السكنية، على أن تقوم قوة الإطفاء العام بتجهيز الموقع بعد استلامه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية

وقرر مجلس الوزراء تكليف قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بهذا الشأن