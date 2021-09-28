ندى أبونصر



أكدت صاحبة فكرة مركز «أسباير زون» التثقيفي الترفيهي للأطفال طيبة الرويح انه تم تنظيم ورشة للأطفال بعنوان «أبجديات لغة الإشارة» ضمن برنامج «حجرة.. ورقة.. مقص»، وتهدف الى تعليم الأطفال لغة جديدة لتعويدهم المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز قدراتهم على التواصل مع جميع فئات المجتمع وخاصة إخوانهم الصم ومعرفة كيفية مساعدتهم.

وأضافت الرويح خلال الورشة التي أقيمت بالتعاون مع جمعية القادسية التعاونية ان باب التسجيل مفتوح لجميع الأطفال من عمر 8 حتى 15 عاما.



من جانبها، قالت مترجمة لغة الإشارة وعضو فريق الطيبين التراثي مريم الرويح: سعيدة جدا بالمشاركة مع نادي «اسباير زون» التثقيفي في هذه الورشة ودوري تعليم الأطفال لغة الإشارة والجسد وتزامن الإشارة مع التعابير ونطق الشفاه الصحيح، ومن الضروري جدا للجميع ان يتقنوا هذه اللغة للتواصل مع الصم.



وذكرت مريم الرويح انها فوجئت بأن الأطفال لديهم شغف وإقبال كبير على التعلم، متمنية من أولياء الأمور تشجيع أطفالهم على المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية التي تنمي الثقافة والمعرفة لديهم.