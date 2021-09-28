تشكيل دوائر المحكمة على النحو التالي:



أولا: الدوائر الجزائية ـ الدائرة الجزائية الأولى:



المستشار أحمد مساعد عبدالمحسن العجيل - رئيس المحكمة



المستشار سلطان نوح سلطان بورسلي - وكيل المحكمة



المستشار محمد رضوان متولي أحمد



المستشار جمال محمد حسين محمد حليس



المستشار إيهاب علي قطب خليف



المستشار أحمد محمد أحمد رضوان الحداد



المستشار محمد عبدالهادي محمود جاد (بعد استكمال ولايته)



المستشار أيمن محمد عباس أبوعلم (بعد استكمال ولايته)



عضو المكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة الجزائية الثانية



المستشار عبدالله جاسم محمد العبدالله - وكيل المحكمة



المستشار عطية احمد عطية محمد



المستشار هاني محمد صبحي سيد



المستشار خالد محمد احمد القضابي



المستشار عبدالباسط سالم حسن سالم



المستشار علاء الدين كمال احمد صالح (بعد استكمال ولايته)



المستشار عبدالنبي عز الرجال عبدالفتاح منصور (بعد استكمال ولايته)



المستشار ياسر جميل عبدالعليم محمد احمد (بعد استكمال ولايته)



المستشار محسن محمود محمد البكري (بعد استكمال ولايته)



عضو المكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة الجزائية الثالثة



المستشار صالح خليفة جاسم المريشد - وكيل المحكمة



المستشار يحيى عبدالحميد متولي منصور



المستشار طارق علي علي فهمي سليم



المستشار محمود محمد كامل خضر



المستشار محمد طاهر محمود حسن



المستشار عصام محمد احمد عبدالرحمن (بعد استكمال ولايته)



المستشار إيهاب سعيد أحمد البنا (بعد استكمال ولايته)



عضو المكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



ثانيا: الدوائر الإدارية



الدائرة الإدارية الأولى:



المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي - وكيل المحكمة



المستشار سعد أنور زغلول الحمادي



المستشار ناصر رضا عبدالرازق



المستشار عبدالعزيز السيد علي عبدالوهاب



المستشار احمد محمد إبراهيم غنيم



المستشار مجدي صالح يوسف الجارحي



عضو المكتب الفني المستشار أحمد مكي



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة الإدارية الثانية وطلبات رجال القضاء



المستشار د.جمال مبارك العنيزي - وكيل المحكمة



المستشار د.رضا محمد عثمان دسوقي



المستشار محمد علي فكري حسن



المستشار عبدالجواد عبدالغني مصطفى



المستشار عبدالنبي علي محمود زاهر



المستشار إيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي



عضو المكتب الفني المستشار أحمد مكي



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة الإدارية الثالثة



المستشار د.عادل ماجد بورسلي - نائب رئيس المحكمة



المستشار احمد وجدي عبدالفتاح احمد



المستشار ابراهيم مصري محمد مغيب



المستشار هشام السيد سليمان عزب



المستشار ناصر محمد عبدالموجود محمد



المستشار محمد محمد السعيد محمد



المستشار عاطف سعدي محمد علي



عضو المكتب الفني المستشار أحمد مكي



إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



ثالثا: الدوائر المدنية والعمالية



الدائرة المدنية والعمالية الأولى:



1 ـ المستشار فؤاد خالد موسى الزويد (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار جمال مصطفى محمد حسن سلام.



3 ـ المستشار خلف محمد سالم غيضان.



4 ـ المستشار يحيى عبداللطيف أحمد موميه.



5 ـ المستشار مصطفى محمد محمد عبدالعليم.



٭ عضو المكتب الفني المستشار وائل الحسمني.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الثانية



1 ـ المستشار عادل عبدالله علي العيسى (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار رضا إبراهيم الصغير إبراهيم.



3 ـ المستشار علي محمد فؤاد شرباش.



4 ـ المستشار حازم محمد شوقي أبو اليزيد محمد.



5 ـ المستشار عبدالحميد محمود الشربيني.



٭ عضو المكتب الفني المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الثالثة



1 ـ المستشار مشعل أحمد عبدالله الجويري (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار جمال سعد الدسوقي شلبي.



3 ـ المستشار مصطفى ثابت حسين عبدالعال.



4 ـ المستشار صلاح عبدالعظيم محمد بدران.



5 ـ المستشار فوزي السعودي حمدان حسن.



٭ عضو المكتب الفني المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الرابعة



1 ـ المستشار خالد مبارك الوهيب (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار د. عبيد مجول عبيد العجمي (وكيل المحكمة).



3 ـ المستشار محمود محمد سعيد عبداللطيف.



4 ـ المستشار عبدالمقصود أحمد عطية.



5 ـ المستشار شحاتة إبراهيم شحاتة سالم.



6 ـ المستشار جاد محمد عبدالمجيد مبارك (بعد استكمال ولايته).



٭ عضو المكتب الفني المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع.



الدائرة العمالية الخامسة



1 ـ المستشار صالح رشيد سالم رشيد الرقدان (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار عبدالله عيد حسن ابراهيم.



3 ـ المستشار وائل كمال السيد داود.



4 ـ المستشار عدلي فوزي محمود مرزوق.



5 ـ المستشار مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى.



٭ عضو المكتب الفني المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



خامساً: الدوائر التجارية



الدائرة التجارية الأولى:



1 ـ المستشار أنور علي سلطان بورسلي (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار حسين توفيق عبدالمحسن سرحان.



3 ـ المستشار أحمد عبدالحيمد محمد البدوي.



4 ـ المستشار أحمد صلاح الدين عبدالسلام حسنين.



5 ـ المستشار أحمد محمد عبدالحليم حسين.



٭ عضو المكتب الفني المستشار وائل الحسمني.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الثانية



1 ـ المستشار يونس محمد يونس الياسين (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار عادل علي جاسم البحوه (وكيل المحكمة).



3 ـ المستشار طارق السعيد التميمي سويدان.



4 ـ المستشار أسامة جعفر محمد السيد.



5 ـ المستشار حسام عبدالعاطي سرحان.



٭ عضو المكتب الفني المستشار وائل الحسمني.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الثالثة



1 ـ المستشار يوسف عبدالله جمعة العمران (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار عبدالرحمن أحمد حامد مطاوع.



3 ـ المستشار محمد حسن منصور العبادي.



4 ـ المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي.



5 ـ المستشار حمادة حمده عبدالحفيظ إبراهيم.



٭ عضو المكتب الفني المستشار وائل الحسمني.



٭ اشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الرابعة



1 ـ المستشار خالد صالح عبدالعزيز المزيني (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار خالد مصطفى السعدوني.



3 ـ المستشار محمود محمد قطب سعيد.



4 ـ المستشار محمد سراج الدين محمد السكري (بعد استكمال ولايته).



5 ـ المستشار أحمد فاروق عبدالرحمن سيد احمد (بعد استكمال ولايته).



٭ عضو المكتب الفني القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلسـاتـهـا يـومـي الاربـعـاء والخميس من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الخامسة



1 ـ المستشار عصام محمد راشد حمد السداني (وكيل المحكمة)



2 ـ المستشار أحمد إلياس يوسف منصور



3 ـ المستشار زياد مصطفى بشير إبراهيم



4 ـ المستشار أيمن يحيى عبداللطيف الرفاعي



5 ـ المستشار محمد عبدالمنعم الخلاوي



٭ عضو المكتب الفني القاضي إيهاب الضويني



٭ إشراف المستشار مجدي المسلم



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية السادسة



1 ـ المستشار عبدالهادي فهد الجفين (وكيل المحكمة)



2 ـ المستشار زياد محمد أحمد غازي



3 ـ المستشار أشرف أبوالعز محمد أبوالعز



4 ـ المستشار هاشم توفيق هاشم



5 ـ المستشار د.عاصم رمضان مرسي يونس



6 ـ المستشار مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناتي (بعد استكمال ولايته)



٭ عضو المكتب الفني القاضي إيهاب الضويني



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية السابعة



1 ـ المستشار محمد عبدالله الونيان (وكيل المحكمة)



2 ـ المستشار د.خالد أحمد عبدالحميد



3 ـ المستشار وائل إبراهيم الحسمني



4 ـ المستشار شهاوي إسماعيل عبدربه



5 ـ المستشار محمود حسن عبدالله التركاوي



٭ عضو المكتب الفني القاضي إيهاب الضويني



٭ إشراف المستشار مجدي المسلمي



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية



1 ـ المستشار إسحاق حسين ملك إبراهيم الكندري (وكيل المحكمة)



2 ـ المستشار عدنان عبدالرحمن الطبطبائي (وكيل المحكمة)



3 ـ المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي (وكيل المحكمة)



4 ـ المستشار حازم المهندس سيد قنديل



5 ـ المستشار محمد خالد عطية زين الدين



6 ـ المستشار طه أحمد محمد عبدالعليم (بعد استكمال ولايته)



٭ عضو المكتب الفني المستشار عمرو كريم



٭ إشراف المستشار إيهاب الحلواني



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.