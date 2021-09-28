دارين العلي



تعمل الهيئة العامة للبيئة حاليا على وضع خطة للاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلاد في مختلف المجالات الاستهلاكية سواء الغذائية او غيرها.

هذا، ومن المقرر ان ينطلق المشروع بالتعاون مع مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة عبر ورشة عمل متخصصة لإطلاق الخطة التي تتضمن عددا من البنود التي تخدم الحفاظ على استدامة الموارد في البلاد.



ويهدف المشروع الى الحفاظ على الاستدامة في الاستهلاك والانتاج سواء فيما يتعلق بالطاقة او المواد الغذائية وتعزيز استخدامات الطاقات البديلة وتعزيز سبل الانتاج الزراعي والصناعي ضمن استراتيجية تأخذ الحفاظ على البيئة كأحد اهم البنود في تحقيق الاستدامة.