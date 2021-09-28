أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق أن منطقة شبه الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها مازالت تحت نطاق كبير من الضغط المنخفض الذي تبلغ قوته من (1004 - 1010) مليبار ويستمر حتى الأحد المقبل.

وأضاف: هذا المنخفض يعتبر ضعيفا نسبيا ولذلك من المتوقع أن تنخفض سرعة الرياح الشمالية الغربية في هذه الليلة وتكون هادئة، سرعتها من (10 ـ 15) كم/ ساعة وتنعدم تقريبا فرصة هبوب الغبار ويصبح الجو بصورة عامة صحوا خفيف الرياح وكذلك تقل نسبة الرطوبة في الجو (14%) ويزيد مدى الرؤية إلى أكثر من (10) كم.

كما أن الحرارة تكون بين (38 ـ 41) وهي نسبيا تقريبا أدنى من المعدل العام بقليل والذي هو في حدود (42) درجة مئوية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضرب رياح قوية منطقة بحر العرب وسلطنة عمان مساء الجمعة وتتوغل في داخل شبه الجزيرة العربية وتؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في وسط سواحل البحر الأحمر الجنوبية في المملكة العربية السعودية.