الصيانة هي العصب والعمود الفقري في جاهزية واستعداد الجيوش وتحقيق الاستدامة لعمل المعدات والأسلحة

حريصون على مواكبة التطور في مجال صناعة الأجهزة وتأمين الحماية والوقاية في مختلف الأجواء والظروف



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن الدور الذي يقوم به الجيش في حالة السلم لا يقل أهمية عن دوره في حالة الحرب.



وقال وزير الدفاع خلال جولة تفقدية قام بها في قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ومجموعة سرايا الإنذار الراداري وقيادة الصيانة والتزويد الفني إن «المهام التي كلف بها الجيش من مجلس الوزراء طوال فترة جائحة كورونا من دعم وإسناد لوزارتي الداخلية والصحة خير دليل على صحة هذا الكلام».



وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في حالة السلم من دعم وإسناد للقطاعات العسكرية والمدنية وتوعيتها بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية والإشعاعية وفي حالة الحرب من خلال تمكينها للقوات المسلحة من أداء مهامها ومواصلة عملياتها العسكرية في الأجواء الملوثة.



كما أشاد بالجهود التي تقوم بها القيادة ودور منتسبيها المميز خلال جائحة كورونا، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على مواكبة التطور الحاصل في مجال صناعة الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال وتأمين الحماية والوقاية للعاملين والمتدربين عليها في مختلف الأجواء والظروف.



واستمع خلال الجولة إلى إيجاز قدمه آمر القيادة العقيد الركن زياد الهاجري بين فيه طبيعة المهام والواجبات المناطة بقيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ونوعية البرامج التدريبية المعتمدة في عملية الإعداد والتأهيل لمنتسبيها للتعامل مع مختلف المواقف والأحداث.



كما اطلع وزير الدفاع على الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال والتي تمكن العاملين عليها من أداء وتنفيذ مهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب.



بعد ذلك قام بزيارة مجموعة سرايا الإنذار الراداري التابعة للقوة الجوية، حيث كان في استقباله مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين وآمر مجموعة سرايا الإنذار الراداري العقيد الركن أسامة العنزي الذي قدم شرحا تفصيليا بين من خلاله طبيعة الأعمال والمهام المناطة بالمجموعة وما تقوم به من واجبات بالتعاون والتنسيق الدائم مع مختلف قطاعات الجيش والإدارة العامة للطيران المدني.



وأثنى وزير الدفاع على الدور الذي يقوم به منتسبو المجموعة وما يشكله عملهم من أهمية في جاهزية القوات المسلحة ودرجة استعدادها فهم العين الساهرة التي تعمل على مدار الساعة لحفظ أمن وسلامة البلاد واستقرارها.



بعد ذلك انتقل وزير الدفاع في جولته إلى قيادة الصيانة والتزويد الفني التابعة لهيئة الإمداد والتموين وكان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن خالد العبيدي وعدد من قيادات الهيئة.



واطلع على آلية سير العمل في المشاغل والورش الفنية، كما استمع لإيجاز من آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني العقيد م.عثمان السعيد قدم فيه شرحا عن دور وواجبات القيادة في دعم ومساندة عموم وحدات الجيش والجهات الرسمية في البلاد.

وأكد وزير الدفاع أهمية الدور الذي تشكله الصيانة في عملية الارتقاء وتحسين مستوى الأداء في صفوف منتسبي الجيوش الحديثة فهي العصب والعمود الفقري في جاهزيتها واستعدادها وتحقيق الاستدامة لعمل الآليات والمعدات والأسلحة والتجهيزات وزيادة عمرها الافتراضي وتجنب الخسائر في حال تعطلها والإسهام في المحافظة على المال العام من خلال حسن الإدارة والمتابعة لأعمال الصيانة بكل أشكالها وأنواعها.

وأشاد بكفاءة وقدرة أبناء الوطن من الحرفيين والفنيين من منتسبي قيادة الصيانة والتزويد الفني الذين يواصلون العمل بسواعدهم على مدار الساعة بعزم لا يلين وبعطاء لا ينضب وبنفوس يملؤها الحب والوفاء والولاء لخدمة هذا البلد المعطاء والإسهام في تحقيق تقدمه وتطوره وازدهاره.



ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال جولته التفقدية تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي الجيش على ما يقومون به من مهام وما يقدمونه من دعم ومساندة لمختلف الجهات الرسمية بالدولة.



رافق وزير الدفاع خلال هذه الجولة نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من قيادات الجيش.