بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل، عقدت أمس فعاليات ورشة عمل «مفاتيح القيادة المتميزة» والموجهة للقياديين بالجهات الحكومية في الكويت وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي مستهل افتتاح أعمال الورشة التي شارك فيها 71 قياديا من مختلف الجهات الحكومية رحبت العقيل بالحضور، معربة عن سعادتها بلقائهم ومشاركتهم في افتتاح فعاليات الورشة التي تأتي انطلاقا من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإطلاق «جائزة التميز الحكومي العربي» بالتعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكدت العقيل أن انعقاد الورشة يأتي متزامنا مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في اللقاء الذي عقد مع قياديي الدولة خلال شهر سبتمبر الجاري بمركز جابر الثقافي، حيث دعا خلاله القياديين إلى تقديم خطوات جادة لتغيير نمط العمل الحكومي وتحقيق خطة برنامج عمل الحكومة، لافتة إلى أن الورشة جاءت لتساعد في تنفيذ توجيه سموه لقياديي الدولة من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي معززة بأفضل الممارسات في القيادة والاستراتيجيات والمنهجيات والمبادرات والخدمات الحكومية من واقع تجارب وممارسات حكومة دولة الإمارات التي تفوقت في النظام الشامل والممارسات التطبيقية وتقدمت بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الجودة بالمنشآت واستطاعت المؤسسات الحكومية فيها أن تصل إلى المعنيين من خلال ما تحققه من إنجازات، لذا فإن توجيه هذه الورشة للقيادات العليا جاء باعتبارهم صناع القرار في الدولة ويقع على عاتقهم نشر ودعم ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية ما يسهم في تطوير العمل الحكومي.

وأشادت بحرص القيادات في جهات الدولة على المشاركة بأعمال الورشة والذي يعكس الاهتمام الكبير منهم بتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في وضع استراتيجية واضحة والعمل على تطويرها لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التي ينتمون إليها، موضحة أنها تأتي ختاما للورش التي عقدت سابقا ضمن أنشطة الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي وقد بلغ إجمالي المشاركين من الجهات الحكومية في جميع الورش التي عقدت 738 مشاركا من مختلف الفئات الوظيفية.