محمد راتب



أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه سيتم عمل مزادين علنيين الأربعاء المقبل الأول الساعة الرابعة عصرا بمقر مركز تدريب مربي الأغنام والماعز بكبد ق 11 التابع لإدارة الإنتاج الحيواني لبيع 150 رأسا من الأغنام والماعز بنظام المزاد العلني لمن يرغب حسب قرار مجلس إدارة الهيئة وذلك حسب الأسعار المحددة بقرار مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الأغنام والماعز المشمولة بالمزاد هي 45 رأس نعاج حامل، و30 رأس كبش، و15 رأس طلي، و43 ماعز حامل، و17 رأس تيس.



وأما المزاد الثاني فسيكون في الساعة 10 صباحا على 27 رأسا من الأبقار والعجول والعجلات، الزائدة عن حاجة مركز أبحاث الأبقار في الصليبية، على أن يكون الدفع عن طريق الكي نت، مع اشتراط نقل الأبقار المبيعة خلال يومين من المزاد وإلا سيتم فرض 5 دنانير رسوما لكل رأس عن كل يوم تأخير.