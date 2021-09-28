ليلى الشافعي



‏أكد مدير عام جمعية صندوق إعانة المرضى جمال الفوزان أهمية الرعاية والاهتمام بالمسنين وكبار السن ‏الذين أفنوا حياتهم وقضوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورعاية أسرهم وتسخير كل ما يملكون في خدمة الناس والمجتمع، مشيرا إلى دور الجمعية في دعم كبار السن داخل المستشفيات وخاصة للحالات المرضية المحتاجة منهم، حيث إن الجمعية تقوم بعمل الأنشطة الترويحية وزيارتهم بأجنحة المستشفيات، وتحرص على ان توفر لهم الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية غالية الثمن للمحتاجين، كما تقدم لهم الأنشطة الترويحية والترفيهية خاصة المتواجدين في دور الرعاية.



وقال في تصريح صحافي ان الجمعية تحرص على دعم هذه الشريحة وندعم إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون من خلال دعم الصندوق الخيري لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون وقد بلغت مساعداتنا خلال السنوات الـ 3 الماضية بمبلغ يفوق 91400 دينار خصصت لدعم العديد من الفرق الطبية التي تتولى رعاية المسنين في منازلهم، بالإضافة إلى دعم وحدة الخدمات المتنقلة للمسنين، ناهيك عن تحمل تكاليف حفل اليوم العالمي للمسنين الذي أقامته وزارة الشؤون، وتوج ذلك بعقد اتفاقية تعاون بين الجمعية والصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية «إدارة رعاية المسنين» بوزارة الشؤون، وتقدم الجمعية هذه الأنشطة من خلال إدارة التنمية الاجتماعية.



فيما تقدم الإدارة الطبية بالجمعية مساعدات طبية وتوفر أدوية وكراسي متحركة وأسرة طبية ومستلزمات وحتى الإعانات المادية لأكثر من 120 مراجع يوميا أغلبهم من فئة كبار السن.



أما إدارة النشاط النسائي ومكتب التطوع في الجمعية فلهم أنشطة وتعاون وثيق مع الجهات الحكومية التي تعنى بالمسنين.