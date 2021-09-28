استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، في ديوان عام المحافظة امس، وفد الجمعية الكويتية لتنمية الشباب برئاسة رئيس الجمعية الشيخ فهد نايف الجابر يرافقه رئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية فادي مراد، وعضو لجنة الاعمال التطوعية سميحة المحرول.



وأعرب الخالد عن سعادته باللقاء، الذي تم خلاله التعرف على مهام وبرامج عمل وإنجازات الجمعية وبحث إمكانية التعاون المشترك للمحافظة والجمعية في إطار المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي يولي الشباب جل الاهتمام، متوجها بالشكر الى الشيخ فهد نايف الجابر على إهدائه درعا تكريمية، ولإبداء الاستعداد لدعم جهود المحافظة من خلال الفرق التطوعية التابعة للجمعية، مؤكدا الحرص على التواصل معهم ومع مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية الخاصة المعنية بالشباب لأجل تحقيق المزيد من الاستثمار الأمثل لطاقاتهم والصالح العام معا على اكمل وجه.



من جانبه، أكد الشيخ فهد نايف الجابر ان للجمعية تعاونا مثمرا مع اغلب القطاعات الرسمية في الأحمدي خلال الفترة الماضية، مؤكدا الحرص على امتداد هذا التعاون والمشاركة في الانشطة والفعاليات التي تنظمها المحافظة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما بعد جائحة كورونا، مثمنا متابعة محافظ الاحمدي لأعمال وأنشطة الجمعية وحرصه على تشجيع ودعم أبناء وبنات الكويت في كل المجالات.