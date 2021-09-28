حنان عبد المعبود

تقدم النائب سعدون حماد، بالشكر للمتبرع بانشاء مركز مبارك عبد العزيز الحساوي الصحي، بمنطقة حطين، لافتا ان المنطقة كانت في حاجة ماسة لإنشائه حيث أن سكانها كانوا يراجعون بمنطقتي السلام والزهراء.

وقال حماد في تصريح له: "وزارة الصحة عليها الكثير من الالتزامات فيما يخص الرعاية الصحية وهناك العديد من الملاحظات"، مبينا ان اللجنة الصحية سوف تستدعي وزير الصحة لمناقشتها.

وتابع:"خلال فترة كورونا واجهنا العديد من الامور مثل اللقاحات والمعتمد منها وغيره من السلبيات والايجابيات وأخرى تحتاج الى المناقشة منها الاسعار خاصة وان هناك اسعار ثابتة عالميا ولا يجب أن نشتري بأسعار اعلى، فكل هذه الأمور ستتم مناقشتها مع الوزير

وملاحظات أخرى كثيرة ليس هناك مجال لذكرها".

وختم مؤكدا أن وزارة الصحة عليها عبء كبير ولكن نحن كنواب يهمنا الرعاية الصحية للمواطن الكويتي.