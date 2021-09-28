عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية بقطاعاتها ومناطقها التعليمية المختلفة استعداداتها للعام الدراسي الجديد ومن بينها مدارس التعليم الخاص حيث بيّن مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة سلمان اللافي، عن آلية دخول الطلبة وخروجهم في المدارس العربية الخاصة التي ينطلق عامها الدراسي يوم الأحد المقبل، معلنا عن تخصيص خطوط ساخنة لإبلاغ غرفة العمليات عن أي ملاحظة يتم رصدها في أي مدرسة.

وشرح اللافي في اجتماع موسع عقده صباح اليوم، على مسرح وزارة التربية، ضم قيادات التعليم الخاص مع مديري المدارس العربية ، شرح كيفية التعامل مع الطلبة بعد عام ونصف العام من الانقطاع، مشدداً على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وحث الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية على الالتزام بها .

من جانبه أكد مدير الشؤون التعليمية منصور المنصور، أن أزمة كورونا أوجدت خللا في الميزان النسبي للمعلمين والمعلمات وهناك نقص في عددهم داعيا إلى تجاوز موضوع الأنصبة الدراسية بسبب استثنائية الظرف الذي تمر به المدارس.

ودعا المنصور إلى التعامل مع الأزمات والمشكلات بمرونة أكثر وألا نكون أشخاص لائحيون نعطي التعليمات من خلف المكاتب ونتحدث عن القانون والقرارات، وقال: كلنا نحترم القانون ولكن الظرف استثنائي وحل المشكلات يحتاج إلى بعض المرونة.