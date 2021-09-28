قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن مرور عام على رحيل المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، هي فرصة لاستذكار مآثر هذا الزعيم الاستثنائي والحكيم.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل سمو الشيخ صباح الاحمد: "يقتضي منا الوفاء والعرفان أن نسجل بأحرف من نور مسيرة هذا الرجل الاستثنائي الذي قاد البلاد الى بر الأمان في ظروف سياسية واقليمية َدولية بالغة الدقة".

وأضاف الغانم "لقد كان الشيخ صباح قائدا مسكونا بهموم شعبه وشعوب المنطقة، حريصا على ترسيخ قيم الاعتدال والوفاق والتصالح ونبذ قيم الصراع والتشاحن".

وقال رئيس مجلس الأمة "بقدر حزننا على رحيل أميرنا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يبقي عزاؤنا بخلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي كان عضده وسنده طوال سنوات، وهو أحد المخلصين لمدرسته السياسية المتحلية بالحكمة والنضج وبعد النظر".

واختتم الغانم تصريحه قائلا "لا نملك هنا الا أن نبتهل الى المولى جلت قدرته أن يرحم الشيخ صباح برحمته الواسعة وأن يسكنه جنة الفردوس، وأن يحفظ سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من كل شر ومكروه وأن يسدد على درب التقدم والنماء خطاهما لما فيه خير الكويت وأهلها".