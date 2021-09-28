تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح برغبة بخفض قيمة قسيمة الأرض في مشروع جنوب عبدالله المبارك أسوة بالمدن الأخرى.

وجاء في الاقتراح انه سبق لمجلس الوزراء أن خفّض قيمة الأراضي في عدد من المشاريع بعد أن ارتأى مصلحة المواطنين مثلما كان بالنسبة لمشروع جنوب خيطان مع وضع شروط تضمن عدم التلاعب تجاريا وتحفظ حق الأسرة الكويتية في السكن.

وجدير بالتنويه أنه قد سبق القيام بدراسة قُدّمت إلى مجلس الوزراء عن مدى إمكانية تخفيض قيمة الأرض البالغة 400م2 في مشروع جنوب عبدالله المبارك والمحددة بقيمة 5 آلاف دينار لمساواتها بمشروع عبدالله المبارك الذي حددت قيمة الأرض بها بـ 3 آلاف دينار باعتبارهما متساويين من حيث الموقع والبعد عن مركز العاصمة تقريبا والموقع الجغرافي للبلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسة التي أعدّتها لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تحديد القيمة الرمزية لأرض المشروع.

ولهذا فإني أتقدم بالاقتراح برغبة أن " يُكلِّف مجلس الوزراء مؤسسة الرعاية السكنية بخفض قيمة قسيمة الأرض في مشروع جنوب عبدالله المبارك من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار أسوة بالمدن الأخرى ، تخفيفا للالتزامات المالية عن الأسر المستفيدة ومساواتها بالحاصلين على الرعاية السكنية في باقي المناطق الأخرى".