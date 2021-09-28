قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بوزارة الدفاع صباح اليوم، كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها '''' أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم لثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي، فأنتم اليوم في بداية طريق العمل والبذل والعطاء لوطنكم، فكونوا أهلاً للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقكم، متسلحين بالعلم والتدريب، متعاونين فيما بينكم، عاملين بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش الكويتي، فاحرصوا على أن تكونوا دائماً قدوةً في تعاملكم، ومثالا يحتذي به في أقوالكم وتصرفاتكم، واعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنكم وحمايته والذود عن ترابه، وأسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم"

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.