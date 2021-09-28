استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بمكتبه اليوم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا الشيخ عزام الصباح.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة، وقد أشاد بالدور الذي تقوم به سفارة دولة الكويت في جمهورية إيطاليا من العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمكتبه سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



بدوره قدم سفير جمهورية الهند الصديقة شكر وتقدير بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات عاجلة لبلاده للمساهمة في تخفيف التداعيات الكبيرة جراء انتشار جائحة كورونا، وجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في تعجيل عملية نقل هذه المساعدات عبر طائرات القوة الجوية الكويتية، وهو ما يعكس في حقيقته عمق العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح.