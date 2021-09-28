مريم بندق

تنفيذا لما تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بوضع المشاريع التنموية الكبري على مسارات متسارعة و متوازية للتنفيذ من دون توقف أو تعطيل، وإلزام القائمين عليها بجداول زمنية للإنجاز ، يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته الأسبوعية الاستثنائية الميدانية في مواقع هذه المشاريع للإشراف والمتابعة على أرض الواقع وتقديم الدعم الفوري لتلافي أي ثغرات قد تعيق الإسراع في الانجاز وفق الزمن المحدد.

ويعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمشروع ميناء مبارك الكبير غداً وتسبق الاجتماع جولة ميدانية تفقدية على المرحلة الأولى منه والتي تم انجازها بالكامل وتبلغ طاقتها التشغيلية 1.800 مليون حاوية سنويا وقدرتها أكبر من مينائي الشويخ والشعيبة ، والتي تعادل تقريبا نسبة 52.7 ٪؜ .

وأكدت مصادر موثوقة انه جاري الآن إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة التي سينتج عنهما تضاعف الطاقة التشغيلية ، وتنبع أهمية ميناء مبارك الكبير من موقعه و الإيرادات المالية المنتظرة وفرص العمل الكبيرة للشباب ، و تبلغ السعة الاجمالية للميناء 24 مرسى ليكون بذلك محورا رئيسيا لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي في الكويت.

ويعد مشروع ميناء مبارك الكبير أحد أهم وأكبر مشاريع التنمية العملاقة في البلاد التي حباها الله بموقع جغرافي بحري مهم ومميز ، ويعتبر الأسطول البحري الكويتي من اكبر وأحدث الأساطيل العربية والعالمية حيث يتكون من سفن وبضائع وحاويات وناقلات بترول وغاز وكذلك سفن للمواشي الحية .

ولفتت المصادر إلى انه يوجد في الكويت العديد من المقار الرئيسية لشركات الشحن العربية والدولية التي تواصل عملها في بيئة بحرية وقانونية متميزة لوجود قوانين وتشريعات بحرية تضمن حقوق المستثمرين وملاك السفن والبحارة العاملين في البحر .

وذكرت المصادر ان الهدف من إنشاء ميناء مبارك إحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت ، و ربط البحر باليابسة بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة والسكك الحديدية .