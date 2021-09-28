انتهاء تأثيث مبنى المجلس البلدي الجديد والمواقف الخاصة به 25 أكتوبر

تجهيز الموافقات اللازمة لتوقيع عقد مشروع سوق «إنجاز» قريباً في منطقة الري

استعداد لتسليم مبنى المواقف في دسمان إلى «المالية» لتشغيله من «المرافق العمومية»

الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير أسواق المباركية خلال شهر مارس 2023

بداح العنزي

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع الدراسات التي تشمل 4 مراحل لمشروع المركز الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد في 24 أكتوبر المقبل.

وقال الشايع في كتاب الى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بشأن طلب الخطط التنفيذية للمشاريع التنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والمزمع تنفيذها من قبل البلدية في محافظة العاصمة، حيث تضمن التالي:

٭ المشاريع التي تم الانتهاء منها:

العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الامانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف السيارات متعدد الادوار.

ينقسم المشروع الى مرحلتين:

- المرحلة الاولى: تم الانتهاء من أعمال عقد التنفيذ وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الامانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعدد الادوار، وتم تسلم المبنى ابتدائيا بتاريخ 2019/12/24.

- المرحلة الثانية: تم توقيع عقد أعمال التأثيث، توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث والتصميم لمبنى الامانة العامة للمجلس البلدي، وتمت مباشرة الأعمال بتاريخ 2021/1/28 والتاريخ المتوقع لانتهاء أعمال العقد 2021/10/25.

العقد الخاص بتصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار خلف مجمع دسمان.

٭ عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار خلف مجمع دسمان.

- تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار خلف مجمع دسمان وتم تسلمه ابتدائيا بتاريخ 2019/6/10 وجار استكمال إجراءات تسليمه لوزارة المالية للتعاقد مع شركة ادارة المرافق العمومية لتشغيل المبنى وإدارته.

٭ مشروع سوق إنجاز بالري:

عقد مزايدة إدارة وتشغيل مشروع سوق إنجاز بالري.

- تم طرح مزايدة لإدارة وتشغيل المشروع وتمت الترسية على أفضل العطاءات المقدم من شركة المستقبل العالمية للاستشارات الادارية لاستغلاله وإدارته لمدة ثلاث سنوات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجار استكمال موافقات الجهات الرقابية تمهيدا لتوقيع العقد.

٭ المشاريع طويلة المدى:

تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها (المنطقة التجارية - حديقة البلدية).

- تم توقيع عقد مرحلة تصميم تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها (المنطقة التجارية - حديقة البلدية) وتمت مباشرة الأعمال بتاريخ 2021/4/8، ومن المتوقع انتهاء أعمال مرحلة التصميم بتاريخ 2023/3/7.

٭ عقد تطوير وتجميل الساحات والأسواق العامة داخل الكويت:

- جار الطرح.

العقد الخاص بتجميل وأعمال انشائية وصيانة الشواطئ العامة في الكويت (شاطئ الشويخ):

- تم توقيع العقد مع شركة... وتمت مباشرة الأعمال بتاريخ 2021/7/21، نسبة الانجاز الحالية هي 55%.

المناقصة الخاصة بأعمال تجميل وتطوير الساحات والاسواق في محافظة العاصمة وحولي:

- تمت موافقة لجنة الشراء على الترسية على أقل العطاءات سعرا المقدم من شركة... وبانتظار موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة المالية لاستكمال إجراءات توقيع العقد.

مناقصة أعمال صيانة وترميم الساحات والاسواق العامة داخل مدينة الكويت:

- قيد الطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد:

- تم توقيع العقد الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد بتاريخ 2020/3/29 وهو عقد دراسات استشارية مع مكتب خطيب وعلمي بالمشاركة مع المكتب المحلي دار الكويت للاستشارات الفنية، وسيقوم المكتب الاستشاري بإعداد دراسة جدوى تفصيلية كاملة من خلال عمل تصميم شامل للمشروع واقتراح مكونات تتوافق مع الأهمية الاستراتيجية للموقع.

يتكون مشروع الدراسات من 4 مراحل من المتوقع الانتهاء منها بتاريخ 2021/10/24.

٭ المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى:

استكمال أعمال إنشاء مبنى مواقف سيارات على شارع عمر بن الخطاب.

- تم توقيع عقد الممارسة الخاصة باستكمال أعمال العقد، إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار على شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب، تمت مباشرة الأعمال بتاريخ 2019/10/8.

ونسبة إنجاز المشروع 37.25% ومن المتوقع انتهاء العقد بتاريخ 2021/12/24.

٭ المشاريع المزمع تنفيذها:

إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات بالعاصمة.

- تم إدراج مشروع مبنى مواقف سيارات العاصمة ضمن ميزانية البلدية للسنة المالية 2023/2022.