فاتورة الشراء المتضمنة معلومات مفصلة عن السلعة مطلب مهم لحفظ حقوق المستهلكين

أنصح المستهلكين بعدم الشراء من المواقع الإلكترونية الوهمية والباعة المتجولين



عاطف رمضان



أكد رئيس فريق طوارئ شرق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري أن سوق السمك بشرق من الأسواق المهمة في الكويت والتي تشهد اقبالا كبيرا من المستهلكين، مشيرا إلى ان الوزارة لديها تقارير يومية عن كميات الأسماك التي تدخل السوق وما يتم بيعه، كاشفا عن قرارات مهمة تخص سوق السمك تعكف الوزارة على إنجازها خلال الفترة المقبلة.

وقال الظفيري، في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان الوزارة حريصة على توفير المنتج في الاسواق، كما ان فرق المفتشين تقوم بالعديد من الجولات يوميا في مختلف المحافظات ويتواجدون في الاسواق خلال أيام العطل الرسمية، مطالبا المستهلكين عند شراء السلع بضرورة الحصول على فاتورة الشراء مدونة بها جميع المعلومات التي تخص السلعة وتاريخ شرائها لحفظ حقوقهم في حال تعرضهم لعمليات غش تجاري، داعيا لشراء سلع بديلة عن التي ارتفع سعرها والشراء بقدر الحاجة.



وحول آلية أعداد المخالفات، ذكر انه يتم استقبال الشكوى من المستهلك متضمنة معلومات عن وجود مخالفات غش تجاري او انتهاء صلاحية او تغيير بلد المنشأ، وتتم الضبطية في سرية وتوجد تقارير كاملة عن هذه المخالفات، ومفتش الوزارة عندما يدخل محل يعرف هويته، ويتم تجميع اركان عمليات الغش والاطلاع على اوراق المحل والحصول على اقوال المخالف لمعرفة الدواعي والاسباب وراء عملية الغش وفيما يلي التفاصيل:



في البداية حدثنا عن طبيعة عمل مفتشي «التجارة» خلال الفترة الحالية والضبطيات التي يعدونها؟



٭ لمفتشي الوزارة دور اساسي في التفتيش على المحلات التجارية والأسواق المركزية، ونقوم يوميا بالعديد من الحملات على محافظات الكويت، كما يتواجد المفتشون في الأسواق خلال العطل الرسمية، ويطبقون القوانين، وفي حال ضبط اي مخالفة يتم تسجيل محضر ضبط، وتحويله إلى لجنة المخالفات بالوزارة والتي بدورها تحوله إلى النيابة التجارية لاتخاذ اللازم.



ماذا عن سوق السمك في شرق ورقابة الوزارة على كميات الأسماك التي تدخله يوميا؟



٭ سوق السمك في شرق من الأسواق المهمة التي تشهد اقبالا كبيرا من المستهلكين، والوزارة تراقب المزادات لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتج من عدة مصادر بالتعاون مع القطاع الخاص، ولدينا تقارير يومية عن كميات الأسماك التي تدخله والكميات التي يتم بيعها، وتعكف على اتخاذ قرارات تهم السوق خلال الفترة المقبلة، ويوجد به مركز تابع للوزارة يستقبل شكاوى المستهلكين حيث يقوم المفتشون باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة.



بماذا تنصح المستهلكين عند شراء السلع والمنتجات؟



٭ أنصح المستهلكين دائما بالحصول على فاتورة شراء من المحلات أو الأسواق او الجمعيات وذلك حتى يتمكنوا من اثبات حقهم في حال التعرض لعمليات غش تجاري، ويجب ان تتضمن الفاتورة معلومات تفصيلية عن السلعة او المنتج ويدون فيها تاريخ الشراء، كما اناشدهم بعدم الشراء من المواقع الالكترونية الوهمية والباعة المتجولين أو الشركات التي ليس لها مقر رسمي مرخص، فالمفتش لن يتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية الا في حال وجود منشأة لديها ترخيص تجاري ويتم استدعاء صاحبها.



هل يعد قطاع الرقابة التجارية تقارير اسبوعية واحصائيات حول المخالفات والجولات؟



٭ نعم، يعد القطاع تقارير اسبوعية وشهرية حول عدد الجولات التفتيشية والمحاضر والمخالفات واغلاقات وفتح المحلات.



ما معنى الثقافة الشرائية للمستهلك؟



٭ الثقافة الشرائية تعني انه عند ارتفاع سعر سلعة معينة ينبغي على المستهلك التوجه لشراء السلعة الأخرى البديلة التي يتم بيعها بأسعار مناسبة، وأيضا الشراء بقدر الحاجة والبحث عن أسواق مناسبة، ومن الضروري الا يستعجل المستهلك في الشراء بل يقتني السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

وهناك بعض الشكاوى التي وردت إلينا كأن يشتري المستهلك من المطاعم عبر المواقع الالكترونية التي لا تلتزم بالموعد المحدد لتسليم الطلب وفي هذه الحالة يكون المستهلك عرضة للنصب والوزارة تشدد دائما على الشراء من المواقع المرخصة التي لديها اماكن معروفة ويمكن محاسبتها.



كيف تعدون محاضر الضبطيات؟



٭ في حال تقديم شكوى من مستهلكين بوجود مخالفات او عمليات غش تجاري او انتهاء صلاحية او تغيير في بلد المنشأ، لابد ان تتم العملية بدرجة من السرية وتكون هناك تقارير كاملة لدى المفتشين عن هذه المخالفات، ويتوجه المفتشون لمكان المخالفة، وقد يحتاج الأمر لوجود افراد من «الداخلية» ويتم التحري عن توقيت العملية والأدوات التي استخدمت في الغش التجاري، والوزارة تشترط وجود ستيكرات على السلع توضح بلد المنشأ ويصعب ازالتها والمفتش عندما يدخل المحل يطلب شهادة المنشأ وموعد دخول السلعة البلاد.



حدثنا عن فحص المواد الغذائية في المختبرات المعتمدة؟



٭ بعد ضبط المخالفة وتوقيع صاحب المحل على الإشعار او المحضر يكون هناك تحويل إلى النيابة التجارية، واذا كانت هناك مواد طبية يتم فحصها في مختبر وزارة الصحة، وبناء على تقرير «الصحة» يسجل الموظف المخالفة، واحيانا نتسلم بلاغات من قبل مستهلكين لديهم وعي بعمليات الغش التجاري ويتم التعامل معها.



هل هناك ضبطيات طريفة شاركت في تنفيذها؟



٭ من الضبطيات الطريفة التي شاركت فيها، منذ سنوات تمت مراقبة مخزن في الشويخ كان يقوم بغش الأجبان وكان العمال يدخلون المخزن فجرا ويخرجون منه فجر اليوم الثاني، وهو الموعد المحدد لخروج الأجبان من المخزن، وكان المخزن به كاميرا مراقبة، وتمكن فريق الوزارة من تنفيذ الضبطية الساعة 4 فجرا بعد مراقبة المكان لمدة أسبوع لمعرفة كيفية دخول وخروج الكميات، وتبين لنا ان المخالفين كانوا يدخلون البضاعة التالفة من بعض الجمعيات ويقومون باعادة تصنيعها وازالة الاستيكر منها وتغييره بآخر يحمل تاريخ صلاحية جديد، ويتم توزيعها على الاسواق ومنافذ البيع.