كرّمت الهيئة العامة للقوى العاملة جمعية المهندسين على دعم برنامج تأهيل وإعداد 25 باحثا عن العمل في مختلف التخصصات الهندسية، حيث قدم نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مبارك الشعلاني درعا تكريمية لرئيس الجمعية بالإنابة م.محمد السبيعي وأمين السر م.فهد العتيبي ورئيس مركز التدريب بالجمعية م.أنس الحديب في حفل ختام البرنامج الذي أقامته الهيئة برعاية مديرها العام أحمد الموسى.



وبهذه المناسبة، جددت الجمعية استعدادها لمزيد من التعاون مع الهيئة لدعم وتنفيذ برامجها وتحقيق التنمية البشرية لدعم الخطط التنموية في البلاد، وقال رئيس الجمعية بالإنابة م.محمد السبيعي: حريصون على دعم العمالة الوطنية في مختلف التخصصات الهندسية، لافتا إلى أن تعاون الجمعية في تأهيل وتدريب العمالة الكويتية للعمل في القطاع الخاص يعود الى سنوات طويلة، حيث تم عقد ‏عشرات من البرامج التدريبية مع برنامج دعم العمالة الوطنية وهناك العشرات من خريجي هذه الدورات يعملون في القطاع الخاص.



‏ولفت السبيعي الى تجربة الجمعية في اعتماد المؤهلات الهندسية لغير الكويتيين الذين يرغبون في العمل بالكويت، مضيفا أن هذه التجربة وفرت نحو 12000 فرصة عمل ونحن على ثقة أن الزملاء لن يتوانون في الاستفادة منها.