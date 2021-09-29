قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بوزارة الدفاع صباح أمس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.



وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وهنأ وزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، فأنتم اليوم في بداية طريق العمل والبذل والعطاء لوطنكم، فكونوا أهلا للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقكم، متسلحين بالعلم والتدريب، متعاونين فيما بينكم، عاملين بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش الكويتي، فاحرصوا على أن تكونوا دائما قدوة في تعاملكم، ومثالا يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم، واعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنكم وحمايته والذود عن ترابه، وأسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد، حفظهم الله ورعاهم، وسدد على طريق الخير خطاهم.



حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر، وعددا من كبار الضباط القادة بالجيش.



وفي سياق آخر، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.



وقال بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، أعرب السفير الهندي عن شكر وتقدير بلاده للكويت على ما قدمته من مساعدات عاجلة لبلاده والتي أسهمت في تخفيف التداعيات الكبيرة جراء انتشار جائحة كورونا وجهود وزارة الدفاع في نقل هذه المساعدات عبر طائرات قوتها الجوية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وذكر البيان ان وزير الدفاع استقبل في وقت لاحق أمس سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا الشيخ عزام الصباح، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وعدد من الموضوعات ضمن محور الزيارة والدور الذي تقوم به سفارتنا في إيطاليا من العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.