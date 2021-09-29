رفع الوكيل المساعد بالديوان الاميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح العوفان إلى مقام صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم التي تمثل عيدا وطنيا كويتيا.



وأوضح العوفان ان سموه أولى اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعم الوحدة الوطنية، ايمانا بأن قوة الكويت في تماسك نسيجها الاجتماعي وان الثروة الحقيقية في تنمية المجتمع وتسليحه بالعلم والمعرفة أساس التنمية، داعين المولى سبحانه أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم وأن تكلأ بالتوفيق جهودكم من أجل أن تظل الكويت دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء.



وقال العوفان في تهنئته: بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الأمناء وابنائكم ابناء وأسر شهداء الكويت المخلصين وموظفي مكتب الشهيد، نتقدم بأحر مشاعر المباركة وأسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات وذلك بمناسبة ذكرى توليكم زمام الحكم في وطننا أميرا وقائدا.



وتابع الوكيل المساعد بالديوان الاميري: نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وأن يمكن لها سبل الازدهار والنماء تحت ظل قيادة سموكم وسمو ولي العهد الامين، حفظكم الله ورعاكم، وأن يمتع سموكم بالعمر المديد والعيش الرغيد وبموفور الصحة ودوام العافية لتكملوا مسيرة البناء والنهضة لوطننا المعطاء التي بدأها حكام الكويت من الأسرة الحاكمة الكريمة وان يتحقق في عهد سموكم كل ما يتطلع إليه الشعب الكويتي من آمال وتطلعات بإنجازاتكم المشهودة وتاريخكم الزاخر بالعطاء والتفاني والتضحية من أجل الكويت وأهلها، سائلا الله تعالى لكم التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن والمواطنين والارتقاء بكل جوانب الحياة في كويتنا الغالية وتحقيق نقلات حضارية وتنموية شاملة نحيا في ظلالها بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة.