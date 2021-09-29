بقلم: شعر: هاني عبدالرزاق النبهان

يا سمو الشيخ نواف الصباح



يا أمير الخير والرمز السديد



يا حبيب الدار يا وجه الفلاح



يالنصوح ويالسموح ويالعضيد



من صغر سنك تقلّدت الوشاح



وارتقيت المجد من جد وجديد



من صغر سنك كفاحٍ في كفاح



حاملٍ في كفّك المجد التليد



من صغر سنك على درب السماح



ناصحٍ بالخير والراي الرشيد



من زمانٍ فات تبذل للنجاح



وفي حولي لك يابوفيصل رصيد



بصمتك بانت كما ضي الصباح



وكل «محافظ» من سناها يستفيد



وبالوزارة منهجك منهج صلاح



وكل وزارة نلْتها نالت مزيد



جهدك الطيّب بقى واثمر وفاح



وانكتب في لوحة الصيت الحميد



واعتلا نجمك صدر شعبك ولاح



ورحبوا في حكمك، بقلبٍ سعيد



والقلوب الطيّبة تنبض سماح



وترتجي في حكمك النهج الرشيد



لك يا بوفيصل محبّة وارتياح



لك قبول وحب كل يومٍ يزيد



اسمكم لا حل يتبعه المداح



لا انذكر نواف كل سامع يشيد



التواضع والتديّن والصلاح



خلّدك بالروح يا الشيخ الفريد



وطبعك الباسم وكلمات المزاح



مرهمٍ للقلب والجرح الوقيد



وانت من خيرة رجالات الصباح



طيّب، وليّن، وعالعايل شديد



امسح الفاسد يبو فيصل مساح



واقطع عروق الفساد من الوريد



والشعب واقف معك وقفة كفاح



يسندك يا شيخ في كل ما تريد



نرجي الله يجعل العتمة صباح



وياهبك من فضله العمر المديد



وتنبي الديرة.. وتنهض للنجاح



ومن يمينك مشعل الحزم العضيد



وللعلا، والعز، وادروب الفلاح



يكتمل مشواركم إيدن بإيد



وكلنا لجل الوطن درع وسلاح



معْكم انعمّر ونغرس كل مفيد



وما نصدّ وما نحسّب للرماح



وعن دروب العزّ حنّا ما نحيد



نكتسحّ كل شر، كل مُر، اكتساح



نطوي الصعبات وانفلّ الحديد



ما تفرّقنا عواصيف الرياح



كلّنا يدٍّ اليا حل الوعيد



ويوم غدر الجار.. يوم الاجتياح



كلنّا صرنا على قلبٍ وحيد



ودوّن التاريخ في سجله وصاح



الفخر والعز للشعب العتيد



شعبنا ضحّى ولا هاب الجراح



وانغرس في قلبه الحب الأكيد



بدوها معْ حضْرها رمز الكفاح



كلّهم قدّم لجل داره شهيد



ويا عسى دومٍ وطنّا في رباح



ويا عسى كيد العدا عنّا بعيد



ولك يبو فيصل تحية.. والسماح



كان أنا زليت في نظم القصيد





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