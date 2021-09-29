أكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بديوان المحاسبة ناجي الرشيد أن الديوان أصدر الكتاب السنوي الثاني عشر لعام 2020، الذي تغطي موضوعاته إنجازات خطط العمل والبرامج التنفيذية لعام 2020 لقطاعات ديوان المحاسبة ووحداته التنظيمية بكافة اختصاصاتها ذات الأثر المباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال الرشيد إن إصدار الكتاب السنوي لديوان المحاسبة شهد على مدى سنوات تغييرا وتطويرا من حيث الشكل والمحتوى، إذ عمل القائمون على إعداده على متابعة مستجدات النشر لهذا النمط من الكتب وبالأخص ما يرتبط منها بإنجازات العمل المؤسسي بهدف استحداث بنية مغايرة عن النمط التقليدي الذي صدرت فيه الأعداد الأولى من الكتاب.