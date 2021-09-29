أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس عن الانتهاء من وضع مجموعة من القرارات والآليات المستحدثة لمكافحة الاحتيال والتزوير في الشهادات العلمية والمهنية ووضع آلية لمعادلتها.



وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة أبرار الحماد في تصريح صحافي عقب الاجتماع التنسيقي مع مسؤولين في وزارة التعليم العالي بشأن متابعة وضع وتنفيذ آليات مكافحة التزوير انه تم الاتفاق على تنظيم ورشة بالتعاون مع وزارة التعليم وبمشاركة عدد من المختصين لمناقشة الآليات المستحدثة لمكافحة الاحتيال والتزوير في الشهادات العلمية والتوصيات حيالها.



وذكرت الحماد ان «نزاهة» تقوم على تنفيذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2024 والتي طرحت عام 2019 في مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» الذي أقيم برعاية سامية.



وبينت أن ملف التعليم يحظى بأولوية ضمن مبادرات الاستراتيجية ومستهدفات خطة التنمية لكويت جديدة 2035 وبرامج عمل الحكومة 2021/2025، مثمنة الجهود الوطنية التي أسهمت في الحد من هذه الحالات.