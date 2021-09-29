دارين العلي



بعد توقفها لعدة سنوات نتيجة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشاريع المطار وطريق الدائري السادس أعادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس العمل بمحطة تعبئة مياه جليب الشيوخ والتي تخدم عددا كبيرا من المناطق.



وقد دشن عمل المحطة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء أحمد الرشيدي الذي أكد انه تمت إعادة تشغيل المحطة بعد توقفها لعدة سنوات بسبب الأعمال الإنشائية والبنية التحتية الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال العامة، موضحا ان المحطة تخدم منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك وبعض المناطق المجاورة لمنطقة الجليب، كما ستسهم بتخفيف الضغط عن محطتي الصليبية وخيطان.



وأوضح ان تشغيل المحطة سيسهل على عملاء الوزارة الذين يقطنون في مناطق قريبة من المحطة الحصول على المياه العذبة في وقت أسرع، كما أنها ستكون أحد الروافد التي تسهم بتوفير الأمن المائي حال حدوث أي خلل طارئ في شبكة المياه العذبة، بحيث تكون محطاتنا جاهزة لتلبية احتياجات عملائنا بمختلف شرائحهم.



وأشار الرشيدي إلى حالة التطوير الدائم التي تشهدها إدارة تعبئة المياه بفضل جهود القائمين عليها، حيث تنسق الإدارة حاليا مع إدارة المركز الآلي لتدشين أنظمة وتطبيقات جديدة لمتابعة مبيعات المياه والتسهيل في آن واحد على عملاء الوزارة في شراء المياه من خلال التطبيقات التي تسعى إدارة المركز الآلي لإنشائها، تمهيدا لتحميلها على الهواتف.



من جانبه، أشار مدير إدارة المحطة فلاح السبيعي إلى الجهود التي بذلت لإعادة تشغيل المحطة في زمن قياسي لخدمة أهالي المناطق الجديدة القريبة من منطقة جليب الشيوخ، لافتا إلى وجود خطة لإزالة محطتي المنقف ومشرف وإعادة بنائهما من خلال مناقصتين مازالتا قيد الطرح.



وأوضح السبيعي ان محطة مشرف سيتم ترحيلها من موقعها الحالي إلى موقع بديل، بعيدا عن منطقة السفارات، كما أن إعادة بناء محطة جديدة في المنقف بعيدا عن الموقع الحالي كبشرى للأهالي الذين كانوا يشتكون كثيرا من الازدحام الذي كانت تسببه هذه المحطة في المنطقة، مشيرا إلى ان الوزارة بصدد طرح مناقصة لإنشاء محطة تعبئة مياه عذبة في المطلاع، مبينا أنه جار حاليا بناء محطة مؤقتة في المطلاع بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخدمة أهالي المنطقة.