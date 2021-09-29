ليلى الشافعي



نظمت جمعية صندوق إعانة المرضى الحفل الختامي لحملة «نقص وزنك واكسب صحتك» التي أطلقتها الجمعية منذ خمسة أشهر بالتعاون مع إدارة التغذية بوزارة الصحة وبدعم من مجموعة الساير القابضة.

وبدأ رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد الشرهان بكلمة تحدث فيها عن مخاطر السمنة التي حذر منها الأطباء وأهل الاختصاص ووصفها المختصون في الصندوق بـ«أم الأمراض»، مشيرا إلى الشراكة المجتمعية بين جمعية صندوق إعانة المرضى والداعم الرئيسي مجموعة الساير القابضة والتي على أثرها بادرت الجمعية بالتعاون مع إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة بهذه الحملة التوعوية، لافتا الى أن هدف الحملة التشجيع على التخلص من السمنة وتقليل الوزن للوقاية من الأمراض واستثمار فترة جائحة كورونا في تغيير النمط الغذائي وسلوكيات الحياة اليومية للتخلص من زيادة الوزن والسمنة والحفاظ على الصحة ونشر الوعي الصحي بين طبقات المجتمع.

وقال الشرهان إن الحملة شهدت خمسة أشهر قرابة 1750 مشاركا من مختلف شرائح المجتمع يعانون من زيادة الوزن وشارك أكثر من 360 شخصا في أكثر من ثمانية برامج للتقليل من السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد وزيادة النشاط البدني في إطار الوعي الغذائي والسلوكيات المفيدة للتخلص من السمنة.



وشكر الداعم الأصلي الشريك وهم مجموعة الساير القابضة، كما شكر الشريك الفني والاستشاري وهي وزارة الصحة.

من جهته، تحدث نائب رئيس لجنة الاستدامة في مجموعة الساير القابضة حمد الساير عن فكرة وضع خطة استباقية مع «صندوق إعانة المرضى» بعد الظروف العصيبة التي عاشتها الكويت والعالم بسبب كورونا ما تسبب في زيادة السمنة بسبب ملازمة البيوت وعدم النشاط.



وأضاف الساير: كان التقاء وجهات النظر مع إدارة التغذية وصندوق إعانة المرضى ومجموعة الساير للحد من تفاقم هذه الظاهرة وتوعية سكان هذا البلد الحبيب بضرورة الحفاظ على وزن صحي وسليم، وبالفعل بدأت الحملة بزخم كبير وبعدد مشاركين تجاوز 360 مشاركا تم تقسيمهم حسب الجنس والعمر، وقامت وحدة التغذية بتوجيه المشاركين خلال الندوات ومجموعات الواتساب ما أسهم عن فوز 42 شخصا تمكنوا من إنزال وزنهم واتباع نظام غذائي وصحي، وكانت خطوة بداية لشيء آخر تم معه التواصل مع هيئة الشباب لنفس التوجه وسنسير في هذا المضمار حتى نكبر المجموعة ويعود النفع والصحة على فئات المجتمع الكويتي.