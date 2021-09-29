بدأت جمعية إحياء التراث الإسلامي بحملة «بيت الخير» لإيواء الفقراء ممن يفتقدون السكن المناسب في الدول الإسلامية المنكوبة بالفيضانات، ولتحويل حياتهم إلى العيش الكريم، وإيوائهم من خطر الأحوال الجوية.



وفي تصريح له، أوضح رئيس لجنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي جمال الحشاش أن اللجنة وخلال زيارة مسؤوليها لكمبوديا، وتفقد القرى ومناطق المسلمين هناك لاحظت افتقاد كثير من الأسر المسلمة للسكن الكريم، فكثير منهم يعيش في بيوت من القش والخشب وأكواخ لا تصلح للسكن الآدمي، إذ إنها لا تقيهم من الفيضانات الشديدة التي تحدث كثيرا في كمبوديا، ولا تحميهم في حال تعرضت بيوتهم الخشبية للحريق، فكانت الفكرة لبناء بيت الخير، فهي بيوت للإيواء والستر والعيش الكريم.



وحول عدد المساكن التي غطتها الحملة، أوضح الحشاش أنه تمت تغطية 150 بيتا من «بيوت الخير» وبعض هذه البيوت أنجز تنفيذها بالكامل ولله الحمد والمنة، وتسلم المستحقون بيوتهم الجديدة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 35 مترا مربعا، وتشمل غرفة وحماما وصالة وركنا للطبخ، وقد غمرتهم فرحة كبيرة جدا وسعادة لا توصف، فالفضل لله سبحانه وتعالى أولا ثم لأهل الخير.



أما من شملتهم هذه الحملة فهم فقراء المسلمين في المناطق والقرى الكمبودية المختلفة من فئة كبار السن والأرامل وأمهات الأيتام، فضلا عن المدرسين الفقراء في مراكز تعليم الأيتام ممن ليس لديهم بيت، أو يسكنون في أكواخ لا تصلح للسكن الكريم.



وفي نهاية تصريحه أوضح الشيخ جمال الحشاش أن اللجنة مستمرة في تنفيذ مشروع بيت الخير في كمبوديا لتغطية أكبر عدد ممكن من بيوت الخير بالتنسيق مع مكتب اللجنة هناك، ونسعى جاهدين إلى أن نغطي أكثر عدد ممكن من الأسر الفقيرة المحتاجة لهذه البيوت، ومن ثم ننتقل إلى دولة أخرى.