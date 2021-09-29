افتتح قنصلنا في أربيل د.عمر الكندري مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية للاجئين السوريين بشمالي العراق والممولة من الجمعية الكويتية للاغاثة.



وجدد القنصل الكندري، في تصريح لـ «كونا»، وقوف الكويت الى جانب اللاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق، معربا عن الامل في ان تكون هذه المساعدات رافدا من روافد الخير.



واضاف ان المعونات المقدمة من الكويت تأتي تلبية لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتقديم الدعم الى اللاجئين والمحتاجين.



وأوضح ان مشروع بناء البيوت البلاستيكية سيسهم في دمج اللاجئين السوريين ضمن المجتمع المحلي، مشيرا الى شمول المشروع اماكن عدة في المنطقة منها محافظة الموصل وسنجار والمخيم.



وفي تصريح مماثل لـ«كونا»، قال قائم مقام قضاء سيمل التابع لمحافظة دهوك خليل محمد يعتبر المشروع بداية اساسية وجيدة تمكن اللاجئين من الاعتماد على انسفهم وجني ثمار عملهم وايجاد فرص عمل للكثيرين في الظروف التي يمرون بها.



واعرب محمد باسم الحكومة المحلية بمحافظة دهوك عن الشكر والتقدير للكويت على استمرارها في تقديم المعونات المختلفة للنازحين واللاجئين الموجودين في المنطقة، معتبرا ان الكويت مازالت سندا وداعما لاهالي الاقليم.



بدوره، تقدم رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد بالشكر للكويت ومنظماتها الانسانية للمواصلة في تقديم المساعدات المختلة للنازحين واللاجئين المقيمين في الاقليم.



وقال ان العديد من المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة قللت من مساعداتها للنازحين واللاجئين مما زاد من معاناتهم، داعيا الدول المانحة والمنظمات الانسانية الاستمرار في تقديم المساعدات خصوصا وان الشتاء على الابواب.