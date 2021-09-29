أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المحافظة مصممة على الانتهاء من سيل المخالفات المتراكمة في مناطق المحافظة، لافتا إلى أن تجميل العاصمة وتطويرها مرتبط بتهيئة البيئة والمناخ المناسب للتطوير والتحديث والدخول إلى بوابة التجميل المنتظرة.



وقال الخالد على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها إلى منطقة بنيد القار ورافقه بها رئيس فريق طوارئ العاصمة وأعضاء الفريق، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة، إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الشأن لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا التي نطمح في الوصول إليها.



وكشف الخالد عن إخلاء 3 عقارات في بنيد القار جار العمل على هدمها، ومنح 7 عقارات رخص هدم تم إنذارها سابقا وإخلاؤها من ساكنيها، مثمنا تفهم ملاك العقارات واستجابتهم لنداءات المحافظة وإنذارات الأجهزة الرقابية الأخرى.



وفي نهاية الجولة، أعرب الخالد عن شكره وتقديره لرئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء الفريق على جهودهم وتعاونهم البناء، كما وجه الشكر إلى نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري على تعاونه مع المحافظة والتنسيق المستمر بشأن متجاوزي الأنظمة والقوانين المتعلقة بالوزارة.