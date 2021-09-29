ليلى الشافعي



أطلقت جمعية المنابر القرآنية مشروع كفالة طالب علم بهدف توفير الرعاية لـ 200 طالب سوري.



وقال المدير العام للجمعية بدر الفيلكاوي انه استمرارا لمسيرة جمعية المنابر في كفالة ودعم طلاب العلم خلال السنوات الماضية أطلقت الجمعية حملة لدعم مشروع كفالة طالب علم، وهو مشروع تعليمي لتشغيل مدرسة تحوي قرابة 200 طالب وطالبة من أبناء أهلنا السوريين في ريف إدلب من خلال توفير جميع اللوازم الدراسية والمستلزمات الضرورية لاستكمال العملية التعليمية حتى ينال الطفل السوري تعليمه الأساسي.



وأضاف ان جمعية المنابر اطلقت المشروع تحت شعار «بالتعليم نرعاهم ونبني لهم مستقبلا أفضل» لأن هؤلاء الطلاب في أمسّ الحاجة لدعم أهل الخير، فمن أفضل أبواب الصدقات تيسير العلم لطفل محتاج فيفتح الله له أبواب الخير ويفتح للمحسنين الكرام أبواب الأجر.



وتابع: طلب العلم وتيسيره للمتعلمين باب عظيم من أبواب الإحسان وقضاء حوائج الناس، لما يتعلق بفضل العلم والترغيب فيه وشدة حاجة الناس إليه، وبخاصة في المناطق الفقيرة والتي تعاني من الصراعات والكوارث الإنسانية.



وبين الفيلكاوي أن جمعية المنابر القرآنية تعمل على دعم العلم والتعليم من خلال عدد من المشاريع الخيرية والتي تنوعت بين دعم المدارس والفصول التعليمية ودعم الميزانية التشغيلية للمدارس القائمة وكفالة طالب العلم وكفالة المعلم وأيضا توفير المستلزمات المدرسية.



وختم بدعوة أهل الخير والإحسان إلى التفاعل مع مشروع كفالة طالب العلم من خلال التبرع للمشروع ولمشروعات جمعية المنابر القرآنية على موقع الجمعية almanabr.org.