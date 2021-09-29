عبدالعزيز الفضلي

نجحت وزارة التربية، متمثلة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بتنظيم عودة تجريبية لرياض الاطفال صباح اليوم، وفقاً للاشتراطات الصحية حيث باشر الاطفال دوامهم في يوم تجريبي بروضة القرين بحضور وكيل التعليم العام اسامة السلطان ووكيل التعليم الخاص د عبدالمحسن الحويلة ومدير المنطقة محمد عايض العجمي.

وسارت الامور على مايرام وفق خطة موضوعة وبمتابعة من مراقبة رياض الاطفال بالمنطقة سمر العماني .

والتزم الاطفال بالحضور وبتعاون مع اولياء امورهم حيث قدمت الادارة المدرسية لهم يوم دراسي متكامل اضافة الى تقديم وجبة طعام التي احضرها الاطفال من منازلهم .

وتجوّل الحضور في المدرسة حيث اشادوا بالتجهيزات لاستقبال الأطفال.