أعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية الاستاذة وجد العثمان، عن إطلاق الخدمة الالكترونية لاستصدار وتجديد التراخيص الصحية الخاصة بالمنشآت الغذائية في قطاع شؤون التفتيش والرقابة، وتعد هذه الخطوة إحدى ركائز تطوير أداء قطاع التفتيش والرقابة وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن العمل على رقمنة الخدمات الحكومية مما يساعد على سرعة إنجاز الاعمال وتوفير عناء زيارة مراكز التفتيش على المراجعين.

وأضافت الاستاذة وجد العثمان، ان الوصول إلى هذه الخدمة متاح عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والتغذية WWW.PAFN.GOV.KW مع ضمان الأمن المعلوماتي وخصوصية الاجراءات. وستستمر مراكز التفتيش بالمحافظات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية باستقبال طلبات اصدار وتجديد التراخيص لمن يرغب وذلك لفترة مؤقتة.

وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والتغذية سعيها الدائم لتطوير الاعمال وأحكام الرقابة الغذائية لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.