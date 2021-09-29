عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الصحة لبحث أهم القضايا والمعوقات التي تخص العاملين في الوزارة.

وأكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل، على أن اللقاء مع الوزير الصباح كان مثمراً، وانتهى اللقاء بعدد من الوعود التي تخص العاملين في الوزارة، علما بأن نقابة العاملين في وزارة الصحة تضم تحت مظلتها جميع العاملين في الوزارة .

وذكر السبيل أنه تم مناقشة صرف بدلات "عدوى - خطر" لفئة الاداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية ، حيث أكد الوزير الصباح انه قطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووعد بمتابعته حتى يتم الموافقة على صرف البدلات للإداريين تقديراً لهم ووظائفهم التي تعرضهم للخطر والعدوى.

وبين انه تم مناقشة أيضا ادراج أمناء المراكز الصحية ومساعدي مدراء المستشفيات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة ، بحيث يتم تغيير مسماهم الى رئيس قسم لـ"الامناء" ومراقب لـ"مساعدي المدراء" واعتمادها في الهيكل التنظيمي وديوان الخدمة المدنية ، مشيرا الى أن الوزير وعد بإدراج تلك المسميات في الهيكل التنظيمي.

وافاد السبيل انه تم مناقشة موضوع مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين بوزارة الصحة ، ومدى الظلم الذي يتعرض له العاملون بمختلف الفئات الوظيفية، حيث وعد الوزير الصباح بتطبيق مبدأ العدل والمساواة في توزيع مكافآت الصفوف الأمامية ، وانصاف الجميع ، مشيداً بتفهم الوزير لمطالب النقابة والوعد على حلها .