بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه لمقاليد الحكم بالبلاد.

وقال الشيخ حمد جابر العلي: يطیب لي بإسمي ونیابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع لمقام سموكم الكریم أسمى آیات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد، سائلين المولى جلت قدرته أن يسدد خطاكم، ويمدكم بعونه وتوفيقه، لقيادة بلدنا الحبيب، وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.



وأضاف: كما نجدد لسموكم العهد والوعد على مواصلة العمل والبذل والعطاء، لخدمة وطننا المعطاء، والدفاع عنه، وحفظ أمنه واستقرار، وسلامة أرضه وبحره وسماءه، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، متضرعين للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة، والتوجيهات السديد لسموكم حفظكم الله ورعاكم.



