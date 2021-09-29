أكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق الاشتراطات الصحية في البلاد، في ظل متابعتها المستمرة لتقييم الوضع الوبائي وما طرأ من تحسن ثم تعاون ووعي من قبل المواطنين والمقيمين، نافية في الوقت عينه ما يتداول عن عدم استمرارها في تطبيق الاحترازات الصحية وغيرها من التدابير في مختلف الأنشطة في الوقت الحالي لا سيما في الأماكن المغلقة ومنها دور العبادة.

وأكدت في بيان صحافي لها اليوم، أن التباعد البدني وتغطية الفم والأنف ونظافة وتطهير اليدين تعتبر من أبرز الاشتراطات الصحية التي لا تعيق الفرد عن آداء عمله، أو مزاولة نشاطه اليومي، والمساهمة في عودة الحياة فيه إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن اللجان الفنية المختصة تواصل تقييم الوضع الوبائي في البلاد استنادا إلى منهجية ومعايير علمية، وتعرب الوزارة عن كامل ثقتها في وعى وتعاون المواطنين والمقيمين الكرام، وحرصهم على الأخذ بكل سبل الوقاية.