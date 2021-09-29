قال رئيس لجنة شؤون البيئة د. حمد المطر إنه رفع اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والذي كان مخصصا لمناقشة تكليف المجلس لها بمناقشة الوضع البيئة الراهن وأسباب تلوث جون الكويت وطرق معالجتها، نظراً لعدم حضور الوزراء المعنيين.

واعتبر المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان عدم الحضور إشارة إلى عدم الاهتمام الحكومي بالشأن البيئي وعليه فان محاسبتها واجبة في القادم من الأيام"، معتبراً أن نهج الحكومة الحالية امتداد لنهج حكومات متعاقبة من حيث عدم الجدية في الاهتمام بالبيئة.



وأوضح أن اجتماع اليوم كان سيتم من خلاله توجيه الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول للتعرف على حجم المشكلة الحقيقية والضرر الواقع في جون الكويت.

وقال "إن رئيس الوزراء موجود حالياً في جزيرة بوبيان وعليه أن يسأل الوزراء عن التلوث الموجود في جون الكويت والبحر"، مستغربا عدم التحرك رغم التصريحات الحكومية خلال الفترة الماضية بأن جون الكويت ملوث كيميائياً.

وأوضح المطر أن هناك أيضا تلوثاً للمياه الجوفية، وتم إخطار الهيئة العامة للبيئة بذلك، ووجود مخلفات صناعية ترمى ناحية محمية الجهراء وفقا لتقارير تؤكد ذلك.

وطالب المطر سمو رئيس الوزراء بالمتابعة الجادة لعمل الجهات الحكومية التي تتسبب في تلوث البحر من دون حسيب أو رقيب.