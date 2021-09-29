يُسمح للمتعلمين من ذوي الحالات الصحية الخاصة والحرجة بتلقي التعليم عن بعد شريطة تقديم تقرير طبي

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة عن بدء العام الدراسي 2021-2022 في مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية حضوريا للمتعلمين اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل والدوام من الساعة 7.30 صباحا وستكون هناك 5 حصص يومية على ان تلتزم مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بالإجراءات التنظيمية المحددة بالبند (ثانيا) من خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2021 لعودة المتعلمين للمدارس في العام الدراسي 2021-2022 وعلى وجه الخصوص ما يلي:

الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بحسب الدليل الإرشادي الصادر في هذا الشأن والقرارات والنشرات اللاحقة له، والالتزام بعدد المتعلمين داخل الفصل الدراسي بما يحقق فيه الاشتراطات الصحية وعلى وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين المتعلمين، كذلك الاشتراطات المحددة لدخول المبنى المدرسي للعاملين بها والمتعلمين والزائرين وأولياء الأمور على النحو التالي:

بالنسبة للمتعلمين من عمر (12 سنة وما فوق) والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور والزائرين المحصنين ضد ڤيروس «كورونا» يسمح بدخولهم المدرسة شريطة تقديم ما يفيد ذلك وبالنسبة للعاملين والمتعلمين من عمر (12 سنة) وما فوق وغير المحصنين ضد ڤيروس «كورونا» يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) - سلبي كل أسبوع.

وأضاف د.الحويلة في تعميمه بالنسبة لأولياء الأمور والزائرين غير المحصنين ضد ڤيروس «كورونا» فإنه يشترط عليهم تقديم نتيجة فحص (PCR) - سلبي - مدته أقل من 72 ساعة، مشددا على ان تلتزم مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية باستمرار تفعيل مهام فريق العمل المكلف بكل مدرسة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحددة مهامه، مع استمرار تفعيل مهام فريق التدخل السريع في مواقف الأزمات والحوادث في كل مدرسة.

وذكر انه يسمح للفرق واللجان المختصة بوزارة الصحة بزيارة مدارس التربية الخاصة والتحقق من تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل مرافق المبنى المدرسي وملحقاته بما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي، داعيا كل مدرسة من مدارس الإعاقة الذهنية الى إعداد قوائم المتعلمين بحسب الفصول الدراسية على النحو الذي يسمح بمباشرة الدوام المدرسي حضوريا لجميع المتعلمين - يوميا، كذلك يسمح للمدارس ذات التأهيل المهني (مدارس الورش التعليمية بنين/ بنات) بالتدريس، مع الالتزام بالتالي:

- مراعاة الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية وعلى وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين المتعلمين، ولا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في الورش بين المتعلمين، ويكون لكل متعلم المواد والأدوات الخاصة به، لافتا إلى إلغاء لقاء الصباح والمقصف المدرسي.

وأضاف د.الحويلة: ان الدوام المدرسي لمدارس ذات مناهج تعليم نوعي (إعاقة ذهنية) بالنسبة للمرحلة الابتدائية (إعاقة ذهنية) ومدرسة السلوك التوحدي - مدارس الوفاء بنين - بنات، مدرسة التربية الفكرية بنين - بنات) سيكون بحضور جميع المتعلمين إلى المدرسة يوميا، مشيرا إلى ان المرحلة المتوسطة (إعاقة ذهنية) مدارس تأهيل التربية الفكرية - مدارس الورش التعليمية (بنين - بنات)، سيكون بحضور جميع المتعلمين إلى المدرسة يوميا بحيث يتم تقسيم طلاب المدرسة إلى قسمين، مجموعة (أ) ومجموعة (ب).

وتتضمن مجموعة (أ) الصفوف الأول والثاني والثالث ومجموعة (ب) تتضمن الصفوف الرابع والخامس والسادس، وتحضر (أ) في الأسبوع الأول في مدرسة التأهيل التربية الفكرية والأسبوع الثاني تحضر في مدرسة الورش التعليمية، أما المجموعة (ب) فتحضر في الأسبوع الأول في مدرسة الورش التعليمية والأسبوع الثاني في مدرسة تأهيل التربية الفكرية.

وأوضح د.الحويلة ان الدوام المدرسي للمدارس ذات مناهج التعليم العام (روضة العطاء) وكل المراحل التعليمية (ابتدائية - متوسطة - ثانوية) - مدارس الأمل والنور والرجاء للبنين والبنات، يتم الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 50/2021 بشأن تنظيم حضور المتعلمين إلى المدارس للعام الدراسي 2021-2022، مبينا انه يسمح للمتعلمين من ذوي الحالات الصحية الخاصة والحرجة بتلقي التعليم عن بعد شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من جهات الاختصاص بوزارة الصحة يفيد تعذر مباشرتهم التعليم حضوريا بالمدارس، ويستمر ذلك حتى تقديمهم تقريرا ثانيا معتمدا من وزارة الصحة يفيد بأن حالتهم الصحية تسمح بمباشرة التعليم حضوريا بالمدارس.

وأكد د.الحويلة انه يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخه، وعلى جميع مدارس التربية الخاصة العلم والعمل بأحكامه.