أعرب راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن خالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.



وقال القمص بيجول: كثيرة هي المشاهد التي نستحضرها في هذه المناسبة، يأتي على رأسها ذلك الإجماع الجميل من شعب الكويت على اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد وقائدا للسفينة، وثانيها هو مشهد انتقال مسند الإمارة لسموه، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في إجراءات سلسة وتوافقية وراقية تعكس الطبيعة التي نشأ عليها هذا الشعب الأصيل وتقاليده الرصينة ومستوى التفاهم بين كافة أطيافه، كما يبين بشكل جلي اتحاد الرؤية بين الشعب وقياداته، وهو مشهد لطالما عبرت كثير من الدول والدوائر العالمية عن إعجابها به وأثنت عليه، كما أن هذين المشهدين يصطحبان معهما مسيرة حافلة من العمل والعطاء لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مسيرة امتدت على مدار أكثر من 5 عقود قدم خلالها إضافات بالغة الأهمية في كل المواقع التي تبوأها، وقد عرف عن سموه خلالها اتسامه بالحكمة والإخلاص والكفاءة والتفاني وحرصه الشديد على مصلحة الكويت وأمنها واستقلالها بالإضافة إلى اهتمامه الواضح بتعزيز الفضائل والقيم النبيلة، كما أنه في كل الأوقات نجده قريبا من أبناء شعبه، لذلك فإن الكويت في عهده الميمون على موعد مع إنجازات تنموية رائعة تواصل وتكمل جهود حكامها السابقين، وهنا نستذكر بوفاء وعرفان عظيمين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، الذي سجل بأحرف من نور مسيرة حاكم أحبته وقدرته كل الشعوب العربية، وسوف تبقى ذكراه في عقولنا ومكانته في قلوبنا مهما طال الزمن.