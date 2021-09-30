أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم.

وقال الشيخ فواز الخالد، يشرفني وبمناسبة حلول الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم أن أرفع إلى مقام سموه، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الأحمدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بتأكيد معاني الولاء والانتماء والوفاء والأمنيات القلبية بالصحة والعافية وطول العمر.



واستطرد محافظ الأحمدي: نستحضر في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع وبكل الفخر والاعتزاز والإجلال مسيرة عطاء سموه، رعاه الله، في خدمة وطنه وأهله على امتداد عقود وعبر مختلف المناصب التي تولاها باقتدار وكانت له بصماته المضيئة التي ما زالت قائمة ومنها وزارتا الدفاع والداخلية.