بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه لمقاليد الحكم بالبلاد هذا نصها:



يطيب لي باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد، سائلين المولى جلت قدرته أن يسدد خطاكم، ويمدكم بعونه وتوفيقه، لقيادة بلدنا الحبيب، وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

كما نجدد لسموكم العهد والوعد على مواصلة العمل والبذل والعطاء، لخدمة وطننا المعطاء، والدفاع عنه، وحفظ أمنه واستقرار، وسلامة أرضه وبحره وسمائه، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، متضرعين للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة، والتوجيهات السديد لسموكم.

وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان الذي أعرب فيه عن شكر وتقدير بلاده للكويت على ما قامت به من جهود وما قدمته من دعم ومساندة خلال عمليات الإجلاء التي تمت من العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت رئاسة الأركان إن الشيخ حمد جابر العلي عبر بدوره عن شكره وتقديره لوزير الدفاع الوطني الكندي على هذا الاتصال الذي يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.