الفيز قصيرة المدة والسياحية متوقفة لحين استقرار أوضاع «كورونا» وهناك استثناءات للعلاج والدراسة

نسعى لنظام عالمي يقوم على الحوار والتعاون الدولي والازدهار وحُسن الجوار والابتعاد عن الحروب



استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ ها يرافقه نائب رئيس البعثة في سفارة كوريا المستشار مو جو سون، حيث ناقشا سبل دعم التعاون الإعلامي بين السفارة وجريدة «الأنباء».



وأكد السفير تشونغ بيونغ ها، أن بلاده على طريق التعافي من آثار جائحة كورونا وتسير وفق «الصفقة الكورية الجديدة»، والذي يشمل 3 جوانب إستراتيجية: التطور الرقمي والأخضر (الطاقة البديلة) والإنساني.



وأكد سفير كوريا الجنوبية اهتمام بلاده برؤية الكويت 2035 والمشاركة في مناقصات المشاريع في الكويت، حيث أثبتت الشركات الكورية نجاحا باهرا على كل المستويات بإنهاء المشاريع العملاقة كجسر الشيخ جابر الأحمد.



وشدد على اهتمام سيئول بإعادة الزخم الكامل للتبادل التجاري مع الكويت.

وحول موضوع التأشيرات، ذكر السفير تشونغ بيونغ ها، أن الفيز قصيرة المدة والسياحية متوقفة حاليا لحين استقرار أوضاع «كورونا» لكن هناك استثناءات فيما يخص تأشيرات المسؤولين الحكوميين والأمور المتعلقة بالعلاج والدراسة والأسباب الإنسانية الأخرى.



ودوليا وعلى مستوى الشرق الأقصى، قال إن بلاده تسعى الى نظام عالمي يقوم على الحوار والتعاون الدولي والازدهار وحسن الجوار والابتعاد عن الحروب.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.