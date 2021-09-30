ندى أبو نصر

كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس الشركات الداعمة لمشروع تدريب طلبة صيف 2021 وذلك في مقرها بحضور عدد من ممثلي الشركات.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام الهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني: نكرم الشركات المشاركة في تدريب الطلبة تقديرا لجهودهم في دعم وتأهيل الشباب والقياديين في الهيئة، ومع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية شهدنا التدريب خلال موسم الصيف، ومستمرون مع القطاع الخاص لخدمة الطلبة، وهذا العام سيكون لدينا تدريب خلال الموسمين الشتوي والصيفي لاستفادة الشباب الكويتي سواء في التدريب أو التعين لمتدربي القطاع الخاص.



وأضاف الشعلاني أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 77 طالبا ونطمح لأن يتجاوز 600 طالب سنويا، وسنتوسع في التدريب خلال المرحلة المقبلة عن طريق الشركاء وتعيين المتدربين بالقطاع الخاص، ولدينا مبادرة جديدة تتمثل في إدراج أصحاب الهمم ضمن المتدربين في الموسم المقبل.



جدير بالذكر أن أبرز أهداف الدورات التدريبية للهيئة تكمن في تأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص واستقطابهم وهم على مقاعد الدراسة من خلال الالتحاق ببرامج عملية وخلق الوعي بأهمية العمل الخاص وأثره على التطوير المهني والوظيفي للفرد، فضلا عن تعزيز مهارات وقدرات الطلبة وتدعيم ثقتهم بأنفسهم.