دارين العلي



ثمن وكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ د.فهد جابر العلي الجهود الحثيثة التي يبذلها معهد الكويت للأبحاث العلمية في تقديم خبراته الفنية التي تنعكس إيجابيا على رفع المستوى التقني لمنتسبي الجيش.



جاء ذلك عقب توقيعه أمس اتفاقية تعاون مع المعهد بحضور القائم بأعمال مدير عام المعهد د.مانع السديراوي إيمانا من «الأبحاث» بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الدفاع في توفير الأمن والأمان وحفظ استقرار البلاد، ورغبة من المعهد في تسخير خبراته وطاقاته لخدمة الوزارة في تحقيق أهدافها.



وقال العلي إن وزارة الدفاع لديها تعاون سابق مع المعهد ومستمرة في هذا الاطار، لافتا الى أن التعاون مستمر منذ 5 سنوات على المشروع حيث تم توقيع الاتفاقية للاستمرار بالعمل يدا واحدة في خدمة الوطن.



بدوره، لفت د.مانع السديراوي إلى ان هذه المذكرة تأتي مواكبة لتعاون مثمر بين المعهد وفرع المساحة العسكرية بتنفيذ مشروع تحديث الخرائط الطبوغرافية بمقاييس مختلفة وباستخدام صور جوية وفضائية حديثة عالية الدقة تتوافق والتطور العمراني والتغييرات في البنية التحتية بالدولة من طرق، وساهم تنفيذ المشروع في بناء قدرات منتسبي الجيش الكويتي من خلال تدريبهم على استخدام أحدث التقنيات في مجالات الجيومعلوماتية وإنتاج الخرائط.



وذكر السديراوي ان توقيع الاتفاقية يأتي تعزيزا لهذا النجاح بين الجهتين ولضمان استمرار التعاون وبناء قدرات منتسبي الجيش في فرع المساحة العسكرية.



من جهتها، قالت مدير دائرة تطوير النظم المهندسة نورة الغرير إن التعاون بين المعهد وفرع المساحة العسكرية بدأ منذ عدة سنوات حيث التحق العديد من منتسبي الجيش ببرامج تدريبية في مجال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتصوير الجوي، وساهم قسم نظم المعلومات الجغرافية بمساعدة بعض منتسبي فرع المساحة العسكرية أثناء دراستهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.



ولفتت الغرير إلى أن تنفيذ المشروع كان على مستوى خرائط الكويت بأكملها وساهم في رفع القدرات لدى منتسبي الوزارة حيث تم تسليم المشروع لهم بعد التأكد من حصولهم على الخبرات المطلوبة للتعامل معه، كما ان توقيع الاتفاقية يأتي لتسهيل الاعمال في المستقبل لمعرفة مدى احتياجات الوزارة وايجاد الحلول لتغطيتها.